Яке миритися?! А дітей нам хто поверне?!
У Сумах є два "прильоти" по інфраструктурі
В неділю, 17 березня, росіяни двічі вдарили по інфраструктурі міста Суми
Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.
Повідомляється, що на місці "прильотів" працюють всі необхідні служби.
Наслідки атаки ворога уточнюються.
- 17 березня журналістка Альона Яцина повідомила, що росіяни почали активніше обстрілювати прикордонні громади Сумщини, через які російські добровольці зайшли на територію РФ.
- 17 березня повідомлялося, що російська армія знищила центр селища Велика Писарівка, що в Сумській області. Голова громади закликала цивільних мешканців евакуюватись.
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