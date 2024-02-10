У так званій ЛНР заявили про низьку якість питної води, окупанти ніяк на це не реагують, - Луганська ОВА
У Росспоживнагляді оголосили про вкрай низьку якість питної води, що централізовано поставляється у домівки тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що перед вживанням вона потребує ретельного очищення. Тобто безпечніше за усе її використовувати виключно в технічних цілях.
За словами голови ОВА, мова йде передусім про території, окуповані ще у 2014 році. Там інфраструктура не розбита бойовими діями та мала за ці майже 10 років якось підтримуватися, проте окупантам цього не вдалося.
Щобільше, у багатьох містах вода в кранах з’являється погодинно.
"Люди звикли, окупаційна влада – звикла не звертати уваги". - наголошують у Луганській ОВА.
Крім того, Лисогор додає, що віконце пенсійного фонду в окупованому Рубіжному ледве встигає зачинитися, як біля нього знов виникає черга.
"Люди очікують на талони, щоб потрапити на якийсь із найближчих прийомів. Якщо відстояти із вечора до ранку, то можна розраховувати на консультацію спеціаліста. Прийдеш уночі – залишишся ні з чим", - уточнює очільник ОВА.
- Наприкінці січня повідомлялося, що у низці районів тимчасово окупованої Луганщини оголосили режим надзвичайної ситуації через підтоплення будівель. Ця проблема спостерігається у регіоні не вперше, завдаючи збитків містянам, однак окупаційна адміністрація ніяк її не вирішує.
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