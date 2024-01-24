Села окупованої Луганщини другий рік потерпають від паводків: загарбники не вирішують проблему, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що режим надзвичайної ситуації запровадили в окупованих Борівському, Сиротиному та Бобровому, що поблизу Северодонецька, а також у Вільховому Станично-Луганського району. Там спостерігається підтоплення домоволодінь та адміністративних будівель ґрунтовими водами.

В ОВА наголошують, що під час відлиги ситуація може серйозно погіршитися.

Водночас окупаційна влада так званої ЛНР заявила про "вжиття низки заходів", однак проблема залишається не вирішеною вже другий рік.

Очільник Луганської ОВА додав, що аналогічна бездія спостерігалася майже рік тому - зокрема, селище Борівське потерпало від паводка з лютого 2023 року.

"Наприкінці березня селян ніби почули та навіть оголосили план дій. Але дочекалися завершення квітня, доки все не минуло природним шляхом - вода зійшла", - повідомив Лисогор.