Села окупованої Луганщини другий рік потерпають від паводків: загарбники не вирішують проблему, - ОВА
У низці районів тимчасово окупованої Луганщини оголосили режим надзвичайної ситуації через підтоплення будівель. Ця проблема спостерігається у регіоні не вперше, завдаючи збитків містянам, однак окупаційна адміністрація ніяк її не вирішує
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що режим надзвичайної ситуації запровадили в окупованих Борівському, Сиротиному та Бобровому, що поблизу Северодонецька, а також у Вільховому Станично-Луганського району. Там спостерігається підтоплення домоволодінь та адміністративних будівель ґрунтовими водами.
В ОВА наголошують, що під час відлиги ситуація може серйозно погіршитися.
Водночас окупаційна влада так званої ЛНР заявила про "вжиття низки заходів", однак проблема залишається не вирішеною вже другий рік.
Очільник Луганської ОВА додав, що аналогічна бездія спостерігалася майже рік тому - зокрема, селище Борівське потерпало від паводка з лютого 2023 року.
"Наприкінці березня селян ніби почули та навіть оголосили план дій. Але дочекалися завершення квітня, доки все не минуло природним шляхом - вода зійшла", - повідомив Лисогор.
- Тим часом наприкінці 2023 року російські загарбники озвучили так званий майстер-план відновлення Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного Луганської області, які зазнали руйнації при штурмах окупантів. План розрахований до 2035 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.11
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе