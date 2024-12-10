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У Торецьку на Донеччині залишаються близько 400 цивільних

Дар'я Куркіна
10 грудня, 2024 вiвторок
17:00
Війна з Росією на фото наслідки обстрілу Торецька

Станом на 10 грудня у Торецьку Донецької області залишаються близько 400 цивільних мешканців - переважно люди похилого віку

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Про це розповів очільник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері "Суспільне. Студія".

За його словами, у місті тривають вуличні бої, а чіткої лінії фронту в Торецьку немає.

"На жаль, повністю всі будинки зруйновані, вся інфраструктура пошкоджена. Немає ні одного уцілілого будинку, багатоквартирного будинку, приватної забудови. Ворог випалює все живе і знищує повністю всю інфраструктуру нашої громади", - розповів начальник МВА.

Чинчик зазначив, що в Торецьку залишаються близько 400 мешканців.

"В основному — це люди похилого віку, які проживають в антисанітарних умовах, проживають в підвалах, укриття, у сховищах, які ми обладнали. Там є запаси продуктів харчування тривалого зберігання, вода питна, є свердловини технічної води на території міста. Також забезпечили зберігання аптечками та медикаментами", - сказав він.

Чинчик підкреслив, що евакуація з міста можлива, проте окупанти використовують FPV-дрони, що унеможливлює пересування по території Торецької громади.

"На жаль, з кожним днем можливості стає все менше і менше. Ворог зараз використовує інтенсивно FPV-дрони і пересування по території громади стає можливим лише, коли ускладнюються кліматичні та погодні умови. Тоді з'являються певні проміжки часу, коли ми маємо можливість завезти на територію громади продукти харчування, питну воду, медикаменти", - пояснив очільник МВА.

  • 5 грудня повідомлялось, що українські військові здійснили вдалий контрштурм на Торецькому напрямку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Торецьк
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