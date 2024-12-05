"Бійці "Азову" на танках контратакували позиції росіян на Торецькому напрямку, - ОТУ Луганськ

Про це повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері Еспресо.

"У селищі Неліпівка на Торецькому напрямку непросто. Однак українські бійці дуже добре підготовлені та вмотивовані, що дозволяє їм успішно контратакувати. Наприклад, нещодавно бійці "Азову" контратакували з використанням танків і знищили позицію ворога", - заявила речниця ОТУ.

За її словами, на цій ділянці фронту ЗСУ не вдається проводити активні штурмові дії та звільняти велику кількість українських земель. Однак українські воїни вже тривалий час не дають ворогу прориватися.

"На Торецькому напрямку точаться складні міські бої. Ворог агресивно намагається штурмувати, використовуючи велику кількість особового складу. Але росіяни не просуваються і не захоплюють позицій ЗСУ. До того ж, як бачимо, ЗСУ продовжують контратакувати. Окупанти втрачають до сотні солдатів щодня, а за тиждень майже цілий механізований батальйон особового складу – понад 500 осіб", - розповіла Бобовнікова.