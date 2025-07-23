У Торську на Донеччині окупанти розстріляли цивільного на велосипеді: триває розслідування

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Інцидент стався ще 6 липня.

"За оперативними даними, 6 липня 2025 року о 07:55 дорогою вздовж зруйнованих ворогом приватних будинків селища Торське Лиманської громади рухався велосипедист. З влаштованої проміж дерев засідки військовослужбовці держави-агресора відкрили по ньому прицільний вогонь", - ідеться у повідомленні.

"Коли поранений цивільний впав на землю, двоє окупантів підійшли до нього, після чого один із них умисно добив чоловіка пострілом з автоматичної зброї", - додали у прокуратурі.

Прокуратура Донеччини задокументувала факт воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Тривають слідчі дії.