У Торську на Донеччині окупанти розстріляли цивільного на велосипеді: триває розслідування
Російська окупаційна армія на Донеччині розстріляла цивільного, який пересувався містом на велосипеді. Україна відкрила кримінальне провадження
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Інцидент стався ще 6 липня.
"За оперативними даними, 6 липня 2025 року о 07:55 дорогою вздовж зруйнованих ворогом приватних будинків селища Торське Лиманської громади рухався велосипедист. З влаштованої проміж дерев засідки військовослужбовці держави-агресора відкрили по ньому прицільний вогонь", - ідеться у повідомленні.
"Коли поранений цивільний впав на землю, двоє окупантів підійшли до нього, після чого один із них умисно добив чоловіка пострілом з автоматичної зброї", - додали у прокуратурі.
Прокуратура Донеччини задокументувала факт воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Тривають слідчі дії.
- Воїни 63-ї бригади показали, як помстилися вбивцям велосипедиста, ліквідувавши усіх трьох окупантів.
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