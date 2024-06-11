У цирку окупованого Росією Луганська тварин "дресують" електрострумом і морять голодом, - Спротив
У цирку тимчасово окупованого Луганська росіяни дресирують тварин, використовуючи для цього електрошокери та метод моріння голодом
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У тимчасово окупованому Луганську ворог пропонує садистські "розваги". У місцевому цирку відбуваються вистави за участі величезної кількості тварин. Здебільшого це заморені голодом коні, ведмеді, тигри і навіть слониха", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що тварини в російському цирку живуть в тісних вольєрах, їм не надають належного харчування, доступу до денного світла. Під час репетицій номерів окупанти використовують електрострум до звірів.
В Україні заборонили залучати тварин до циркових вистав та використовувати їх у цирках у лютому 2022 року, коли у Верховній Раді проголосували за відповідний законопроєкт №5409.
- 5 березня влада Свердловської області Росії посилила виробництво цирків-шапіто, оголосивши, що компанія "КвадроШоу" "давно стала стратегічним об'єктом".
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