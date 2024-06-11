У цирку окупованого Росією Луганська тварин "дресують" електрострумом і морять голодом, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Луганську ворог пропонує садистські "розваги". У місцевому цирку відбуваються вистави за участі величезної кількості тварин. Здебільшого це заморені голодом коні, ведмеді, тигри і навіть слониха", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що тварини в російському цирку живуть в тісних вольєрах, їм не надають належного харчування, доступу до денного світла. Під час репетицій номерів окупанти використовують електрострум до звірів.

В Україні заборонили залучати тварин до циркових вистав та використовувати їх у цирках у лютому 2022 року, коли у Верховній Раді проголосували за відповідний законопроєкт №5409.