У "вишах" на ТОТ студентів навчатимуть ті, хто вбивав українців. Досвід роботи не потрібен
Через дефіцит кадрів у так званих вищих навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях російські загарбники вирішили набирати в лектори "ветеранів" війни навіть без досвіду викладання
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
"Ворог планує набрати лекторів для захоплених університетів з числа "ветеранів СВО" навіть без досвіду роботи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що єдиною умовою працевлаштування є наявність вищої освіти та бажання переїхати остаточно на ТОТ.
У ЦНС підкреслюють, що таким чином у Москві планують розв’язати одразу три проблеми: подолати дефіцит кадрів, працевлаштувати бойовиків та завезти в регіон росіян.
"Проте проблемою є те, що кількість окупантів з вищою освітою невелика, а з них не всі хочуть ставати "лекторами" й переїжджати на ТОТ", - наголосили у Центрі нацспротиву.
- Нещодавно російський диктатор Володимир Путін видав указ, який передбачає соціальні гарантії громадянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України і перевезуть туди свої родини.
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