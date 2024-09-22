У "вишах" на ТОТ студентів навчатимуть ті, хто вбивав українців. Досвід роботи не потрібен

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

"Ворог планує набрати лекторів для захоплених університетів з числа "ветеранів СВО" навіть без досвіду роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єдиною умовою працевлаштування є наявність вищої освіти та бажання переїхати остаточно на ТОТ.

У ЦНС підкреслюють, що таким чином у Москві планують розв’язати одразу три проблеми: подолати дефіцит кадрів, працевлаштувати бойовиків та завезти в регіон росіян.

"Проте проблемою є те, що кількість окупантів з вищою освітою невелика, а з них не всі хочуть ставати "лекторами" й переїжджати на ТОТ", - наголосили у Центрі нацспротиву.