Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У "вишах" на ТОТ студентів навчатимуть ті, хто вбивав українців. Досвід роботи не потрібен

У "вишах" на ТОТ студентів навчатимуть ті, хто вбивав українців. Досвід роботи не потрібен

Світлана Кравченко
22 вересня, 2024 неділя
14:59
Війна з Росією російська школа

Через дефіцит кадрів у так званих вищих навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях російські загарбники вирішили набирати в лектори "ветеранів" війни навіть без досвіду викладання

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

"Ворог планує набрати лекторів для захоплених університетів з числа "ветеранів СВО" навіть без досвіду роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єдиною умовою працевлаштування є наявність вищої освіти та бажання переїхати остаточно на ТОТ.

У ЦНС підкреслюють, що таким чином у Москві планують розв’язати одразу три проблеми: подолати дефіцит кадрів, працевлаштувати бойовиків та завезти в регіон росіян.

"Проте проблемою є те, що кількість окупантів з вищою освітою невелика, а з них не всі хочуть ставати "лекторами" й переїжджати на ТОТ", - наголосили у Центрі нацспротиву.

  • Нещодавно російський диктатор Володимир Путін видав указ, який передбачає соціальні гарантії громадянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України і перевезуть туди свої родини.
Теги:
Україна
Росія
освіта
військові
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Aero Azimuth
Автор Роман Яворський
20 вересня, 2024 п'ятниця
Нічний жах для росіян: все про Aero Azimuth – комплекс, що допоможе знешкоджувати не дрони, а екіпажі, які ними керують
Сергій Лавров
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"У повній бойовій готовності": Лавров обіцяє наслідки країнам, які допомагають Україні
Автор Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
У РФ виплачуватимуть гроші громадянам, які погодяться переїхати на ТОТ України
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
22 вересня
15:42
вимагав гроші та погрожував розправою
У Чехії викрили шахрайську схему зі збору коштів нібито для допомоги Україні
15:40
Ексклюзив
Сергій Гнезділов
"Невизначеність чітких термінів служби дуже демотивує": військовослужбовець 56-ї ОМБр Гнезділов про своє рішення самовільно залишити військову частину
15:37
Пуск ракети "Сармат" (РФ)
У росіян під час випробувань вибухнула ядерна ракета "Сармат": що це означає
15:19
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про відновлення середньострокового планування місцевих бюджетів
14:48
Ексклюзив
дрони
"Нам дуже потрібні інженери": командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр Пиць
14:46
Прапор США
США можуть заборонити китайське програмне забезпечення в автомобілях, - Reuters
14:39
евакуація
З Глухова на Сумщині евакуювали майже третину населення
14:30
Росіяни серед дня обстріляли Слов'янськ: поранено трьох людей
14:16
осінь
Понеділок 23 вересня в Україні очікується теплим і сонячним, - синоптикиня Наталка Діденко
14:10
Ілон Маск
Маск на вимогу суду призначив представника X в Бразилії, щоб відновити доступ до соцмережі в країні
14:09
Ексгравець збірної України Анатолій Тимощук передав свою футболку з автографом на російський аукціон, аби зібрати кошти для армії Путіна
14:00
OPINION
Про джус і податки
13:53
Камала Гарріс
Штаб Гарріс у серпні витратив майже втричі більше, ніж штаб Трампа, але зберіг фінансову перевагу, - Politico
13:44
Партизани розвідали базу постачання ЧФ РФ у Криму
Партизани розвідали базу постачання Чорноморського флоту в Криму
13:44
загинув шахтар
Російська армія обстріляла шахту на Донеччині: є загиблі та поранена
13:21
Рустем Умєров
Україна веде перемовини щодо отримання винищувачів Gripen та Eurofighter, - Умєров
13:08
Джиммі Дональдсона, MrBeast
Не годували понад 20 годин: учасниці реаліті на YouTube подали позов проти "найщедрішого блогера" Містера Біста
12:28
Оновлено
вибух на авіабазі в російському Енгельсі
Окупанти вдарили безпілотниками по Херсону: поранили трьох людей
12:13
вогонь, полум'я, пожежа
РФ втратила запас боєприпасів на 2-3 місяці внаслідок атаки дронів на склад у Торопці 18 вересня, - розвідка Естонії
12:11
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
"Занадто пізно": Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс
12:07
OPINION
"Національний кешбек" - це буквально гречка в цифровій формі
12:00
Шахтар
В Ірані стався вибух на вугільній шахті, спровокований витоком метану: 30 людей загинуло, 17 поранені
11:50
Ексклюзив
Рівненська АЕС
"Аварійні відключення й світло по 4-5 годин на добу": експерт з енергетики Дяченко пояснив, що відбуватиметься при відключенні АЕС
11:32
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 900 КАБів і близько 400 "шахедів"
11:29
окупанти
У РФ заарештували командира штурмового загону Новікова, який воював на сході Україні, - ISW
11:25
ДТП у Польщі
У Польщі автобус з командою юних футболістів потрапив у ДТП: є загиблі й постраждалі
10:31
російський літак винищувач
Над Балтійським морем за два дні зафіксували проліт 6 російських літаків
10:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Військові повідомили, що росіяни обробляють дрони хімічною речовиною: Дніпропетровська ОДА прокоментувала інформацію
10:08
OPINION
Передали свободу в підвали МВС?
09:54
Франція
Франція представила новий уряд після дострокових виборів
09:52
Чотиристоронній безпековий діалог (Quad)
США, Австралія, Індія та Японія у спільній заяві закликали до справедливого миру в Україні
09:47
Ексклюзив
Торопець, Тверська область
Вибухи на російських складах боєприпасів можуть вплинути на дії окупантів в Чорному та Азовському морях, - ВМС ЗСУ
09:06
ППО
Українська ППО за ніч знищила 71 з 80 російських "шахедів"
08:59
відключення електроенергії
Росіяни атакували енергооб'єкти на Полтавщині: без світла залишились 86 споживачів
08:40
Оновлено
Атака на Харків 21 вересня
Росіяни вночі вдарили КАБами по Харкову: постраждали понад 20 людей, серед них - троє дітей
08:34
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль та "Хезболла" здійснили інтенсивні обстріли один одного: обидві сторони заявили про ураження військових цілей
08:27
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Найбільше боєзіткнень на фронті за добу сталося на Лиманському і Покровському напрямках, - Генштаб
08:19
Рустем Умєров
Україна може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік, - Умєров
08:06
Оновлено
Пожежа у Ростовській області 22 вересня
У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи і сталася пожежа: влада заявила про роботу ППО по дронах
08:06
OPINION
Кусень української землі цікавить росіян у сто першу чергу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV