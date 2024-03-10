У війні проти Росії загинули двоє бійців Грузинського легіону
У ході виконання бойових завдань на передовій загинули двоє бійців, які воювали проти російських окупантів у складі Грузинського національного легіону, - Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі
Про це легіон повідомив у facebook.
Зазначено, що Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі загинули під час виконання бойових завдань на лінії фронту.
Грузинський національний легіон висловив співчуття сім’ям загиблих бійців.
Довідка. Грузинський легіон воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України.
- У жовтні минулого року у Грузії з'явився фонд підтримки добровольчого "Грузинського легіону", який воює у лавах Сил оборони України. Усі охочі можуть підтримати бійців.
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