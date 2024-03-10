У війні проти Росії загинули двоє бійців Грузинського легіону

Про це легіон повідомив у facebook.

Зазначено, що Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі загинули під час виконання бойових завдань на лінії фронту.

Грузинський національний легіон висловив співчуття сім’ям загиблих бійців.

Довідка. Грузинський легіон воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України.