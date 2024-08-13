У ВМС розповіли, чому перебування підводних човнів РФ неможливе в Азовському морі

Про це заявив речник ВМС ЗСУ, капітан третього рангу України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

"Ймовірніше за все, ці підводні човни (човни Чорноморського флоту, - ред.) здебільшого знаходяться на чергуванні у східній частині Чорного моря. Що стосується Азовського моря, там їхнє перебування фактично неможливе через малу глибину. Там вони лише можуть знаходитись у надводному положенні і досить обмеженими коридорами", - розповів він.

Плетенчук зазначив, ворожі підводні човни не можуть перебувати у північній частині Чорного моря, адже для їхнього повноцінного застосування там не вистачає глибини. Однак коли РФ випускає їх у море, вони, найімовірніше, розташовуватимуться у східній частині.

"Надводними кораблями вони не ризикують проходити, вони знаходяться у пункті базування "Новоросійськ" здебільшого, а присутність у морі представлена саме підводним човном. Зазвичай це одна одиниця. Коли ви бачите дві, у більшості випадків, це ротація", - пояснив речник ВМС.

Водночас він підкреслив: над Чорним морем авіація Росії є постійно.

"Ми постійно фіксуємо присутність одного ракетоносія, який здебільшого перебуває на бойовому чергуванні і не бере участі в застосуванні. Що стосується повітряних атак, вже протягом тривалого часу ці повітряні атаки зазвичай відбиваються", - додав Плетенчук.