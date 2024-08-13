У ВМС розповіли, чому перебування підводних човнів РФ неможливе в Азовському морі
Російські підводні човни не можуть перебувати в Азовському морі, оскільки там мала глибина
Про це заявив речник ВМС ЗСУ, капітан третього рангу України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.
"Ймовірніше за все, ці підводні човни (човни Чорноморського флоту, - ред.) здебільшого знаходяться на чергуванні у східній частині Чорного моря. Що стосується Азовського моря, там їхнє перебування фактично неможливе через малу глибину. Там вони лише можуть знаходитись у надводному положенні і досить обмеженими коридорами", - розповів він.
Плетенчук зазначив, ворожі підводні човни не можуть перебувати у північній частині Чорного моря, адже для їхнього повноцінного застосування там не вистачає глибини. Однак коли РФ випускає їх у море, вони, найімовірніше, розташовуватимуться у східній частині.
"Надводними кораблями вони не ризикують проходити, вони знаходяться у пункті базування "Новоросійськ" здебільшого, а присутність у морі представлена саме підводним човном. Зазвичай це одна одиниця. Коли ви бачите дві, у більшості випадків, це ротація", - пояснив речник ВМС.
Водночас він підкреслив: над Чорним морем авіація Росії є постійно.
"Ми постійно фіксуємо присутність одного ракетоносія, який здебільшого перебуває на бойовому чергуванні і не бере участі в застосуванні. Що стосується повітряних атак, вже протягом тривалого часу ці повітряні атаки зазвичай відбиваються", - додав Плетенчук.
- Раніше у ВМС повідомили, що станом на 13 серпня росіяни використовують п’ять військових аеродромів у тимчасово окупованому Криму. Діяльність двох з них звелася до мінімуму через ураження.
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