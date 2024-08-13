У ВМС розповіли, скільки аеродромів наразі використовує Росія у Криму

Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Росія використовує аеродроми в окупованому Криму за призначенням. Використовує, як мінімум, п’ять аеродромів", - сказав він.

Речник ВМС зазначив, що два з цих аеродромів вже не мають того навантаження, яке було в них на початку повномасштабного вторгнення через те, що "було втрачено ці одиниці".

"Фактично зведено до мінімуму діяльність двох з п’яти аеродромів. Можна було б залучити й більше аеродромів. У Криму, в принципі, багато подібних обʼєктів, але використовують ці", - підкреслив Плетенчук.



За його словами, окупанти іноді не хочуть з тактичних міркувань передислокувати авіацію кудись на материкову частину РФ, тому продовжують використовувати саме кримські летовища.