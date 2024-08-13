У ВМС розповіли, скільки аеродромів наразі використовує Росія у Криму
Станом на зараз росіяни використовують п’ять військових аеродромів у тимчасово окупованому Криму. Діяльність двох з них звелася до мінімуму через ураження
Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Росія використовує аеродроми в окупованому Криму за призначенням. Використовує, як мінімум, п’ять аеродромів", - сказав він.
Речник ВМС зазначив, що два з цих аеродромів вже не мають того навантаження, яке було в них на початку повномасштабного вторгнення через те, що "було втрачено ці одиниці".
"Фактично зведено до мінімуму діяльність двох з п’яти аеродромів. Можна було б залучити й більше аеродромів. У Криму, в принципі, багато подібних обʼєктів, але використовують ці", - підкреслив Плетенчук.
За його словами, окупанти іноді не хочуть з тактичних міркувань передислокувати авіацію кудись на материкову частину РФ, тому продовжують використовувати саме кримські летовища.
- Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Сили оборони уразили аеродром "Саки" в Новофедорівці, що в окупованому Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.58
- EUR Купівля 44.88Продаж 45.54
- Актуальне
- Важливе