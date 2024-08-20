У ВМС ЗСУ назвали одне з найскладніших завдань для Росії

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає "Укрінформ".

"Крим для росіян все одно, хоч вже і номінально, залишається фактично основним логістичним хабом, основною військово-морською базою. Проблема в тому, що вона зараз для них фактично недоступна для експлуатації в тому режимі, в якому їм треба. Тому вони стикаються з відсутністю тієї ремонтної бази, яка їм потрібна", - заявив речник.

Він наголосив, що це безпосередньо впливає на порядок виконання бойових завдань, а також на бойові спроможності Чорноморського флоту РФ.

"Імовірно, вони будуть намагатись якось щось налагодити в Новоросійську, але навряд чи в Криму", - додав Плетенчук.