У ВМС ЗСУ назвали одне з найскладніших завдань для Росії
Станом на серпень 2024 року одним із найскладніших завдань для російської армії є відновлення Чорноморського флоту
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає "Укрінформ".
"Крим для росіян все одно, хоч вже і номінально, залишається фактично основним логістичним хабом, основною військово-морською базою. Проблема в тому, що вона зараз для них фактично недоступна для експлуатації в тому режимі, в якому їм треба. Тому вони стикаються з відсутністю тієї ремонтної бази, яка їм потрібна", - заявив речник.
Він наголосив, що це безпосередньо впливає на порядок виконання бойових завдань, а також на бойові спроможності Чорноморського флоту РФ.
"Імовірно, вони будуть намагатись якось щось налагодити в Новоросійську, але навряд чи в Криму", - додав Плетенчук.
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