У ВМС ЗСУ розповіли про кількість російських суден, які перебувають на ремонті
Речник Військово-Морських сил Збройних Сил України капітан ІІІ рангу Дмитро Плетенчук розповів про пошкодження, яких зазнають російські кораблі внаслідок українських атак
Про це він заявив в етері Еспресо.
"П'ятнадцять одиниць у них пошкоджених зараз у ремонті - це досить суттєво. Одиниці різноманітні, періодично вони відновлюють їх. Багато одиниць уже пройшли ремонт і не завжди це згадується, але це достатньо велика кількість кораблів, які через бойові пошкодження вже проходили ремонт і проходять їх зараз, бо, на жаль, не завжди вдається відправити ці одиниці до колишнього флагмана чорноморського флоту", - сказав Плетенчук, натякаючи на крейсер "Москва".
За словами військового, інколи ворогу вдається доправити пошкоджені кораблі до пункту базування, де їх відновлюють.
"Іноді ці ремонти закінчуються так само як з ВДК "Мінськ", або з підводним човном "Ростов-на-Дону", іноді вони їх відразу тягнуть у Новоросійськ: наприклад, "Павел Державін" після двох пошкоджень сам туди якось дістався, а "Ніколай Муру", який йому вийшов на допомогу з Севастополя, назад до Криму сам не дістався, там уже був потрібен буксир для буксира. Звісно, вони вимушені відновлювати ці одиниці, бо корабельно-катерний склад - найбільш коштовне в будь-якій армії", - підсумував речник Військово-Морських сил.
- Українські партизани виявили в тимчасово окупованому Севастополі затонулий російський корабель типу "Тарантул". Попередньо, його уразили морськими дронами декілька тижнів тому.
- 24 січня стало відомо, що в тимчасово окупований Севастополь нещодавно прибув російський великий десантний корабель. Ймовірно, росіяни виведуть його на бойове чергування.
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