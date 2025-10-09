У Волгоградській області РФ після атаки безпілотників горить газопереробний завод
У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотників, що сталася вночі 9 жовтня. Імовірно, палає "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод"
Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров у телеграм.
"Сьогодні вночі сили ППО міністерства оборони Російської Федерації відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області. У Котовському районі внаслідок падіння уламків БПЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу — пожежні служби, що наразі оперативно прибули, на місці ліквідують вогнища загорянь", - написав російський чиновник.
Російське видання Astra зазначило, що, за інформацією місцевих жителів, палає "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод".
Коробківський газопереробний завод – це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі.
