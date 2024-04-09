У ворога є можливість перекинути кораблі класу "Буян-М" з Балтики, - Defence Express

Про це повідомив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".

"Корабель класу "Буян-М" в РФ сконструювався зі специфічною задачею можливсоті перекидання і ходу через внутрішні водні шляхи. Справа в тому що у Росії, ще за часів радянського союзу, була створена широка мережа каналів, є великі річки. Тому технічно, у ворога дійсно є можливість перекинути кораблі до Чорного моря. Йдеться не лише про перекидання з Каспійської флотилії, як перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, а й з Балтійського моря", - розповів Катков.

Він прокоментував пожежу на ракетному кораблі "Сєрпухов" у Балтійському морі.

"Це малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", найменший ракетоносій "Калібрів", який є у РФ. Він є у Чорному морі, на Балтійському флоті. Тобто це доволі відомі кораблі, які покривають безпосередньо можливості запуску крилатих ракет "Калібр". Знову ж таки, питання в тому, як РФ збиралася його перекинути до Чорного моря в умовах, коли Туреччина заблокувала босфор, щоб ніяким чином жодні російські кораблі не змогли вийти з Чорного моря, і щоб ворог не мав можливості посилити своє чорноморське угруповання. Йдеться про перекидання "Буян-М" з Балтійського моря до Чорного моря. Але як бачимо, технічно це можливо", - додав він.