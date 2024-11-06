У жовтні РФ окупувала найбільше території України за рік наступу, - Deep State

Про це повідомляє Deep State.

"490 кв. км - найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що показником є можливості ВПК РФ, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне - раціональне застосування людського потенціалу.

Як кажуть аналітики, росіяни виправляють свої помилки - якщо раніше "м'ясні підрозділи" були класикою їхньої армії, то зараз все частіше їхні полки та бригади проводять додаткові тижні та місяці навчання особового складу.

"Площі втрачених територій це, звісно, важливий, але точно не єдиний параметр оцінки "життєдіяльності" та результативності війська. Якщо в жовтні 2022-го ворог наступав 4 повноцінними ротами на Новомихайлівку, то зараз для них це дуже дороге задоволення", - пишуть аналітики.