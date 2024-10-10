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У зоні активних бойових дій на Донеччині перебувають 616 дітей

Ольга Бабишена
10 жовтня, 2024 четвер
02:15
Війна з Росією діти, війна з Росією

У Донецькій області у населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються 616 дітей

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Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ

За його словами, в населених пунктах, які віднесені до зони бойових дій, перебуває 43 409 людей, серед них 616 дітей. Йдеться про жителів 18 громад, серед яких Бахмутська, Соледарська, Сіверська, Часовоярська, Званівська, Торецька; по Краматорському району – Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська; по Покровському – Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська і по Волноваському району – Вугледарська та Новоселківська.

Петлін уточнив, що є громади, які повністю віднесені до зони бойових дій, а є громади, в яких віднесені окремі населені пункти. Разом з тим, евакуація на Донеччині не припиняється від початку повномасштабного вторгнення. 

  • За даними Мінреінтеграції, у межах обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області з серпня 2022 року і станом на серпень 2024 року вивезено понад 197 тисяч осіб.
  • 25 вересня на Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів Волноваського району.
Теги:
Суспільство
Україна
Донеччина
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