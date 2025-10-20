У ЗСУ створили Угруповання об'єднаних сил під командуванням Драпатого
На базі діючих оперативних об’єднань сформовано нове Угруповання об’єднаних сил, яке очолив генерал-майор Михайло Драпатий
Про це інформує Угруповання об'єднаних сил.
"Зона відповідальності нашого Командування охоплює Харківську область та прилеглі території. Це складний і напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога", — зазначили в УОС.
Генерал-майор Михайло Драпатий раніше керував оперативно-стратегічними угрупованнями військ "Хортиця" та "Дніпро", а у 2024 році очолював оперативно-тактичне угруповання "Харків" під час активних бойових дій на Харківщині.
"На даному напрямку зосереджені досвідчені підрозділи ЗСУ, Національної гвардії та Держприкордонслужби. Вони безпосередньо підпорядковуються новоствореному Угрупованню об’єднаних сил", — йдеться в офіційному повідомленні.
- 14 жовтня президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Євгенія Острянського першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе