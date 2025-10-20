У ЗСУ створили Угруповання об'єднаних сил під командуванням Драпатого

Про це інформує Угруповання об'єднаних сил.

"Зона відповідальності нашого Командування охоплює Харківську область та прилеглі території. Це складний і напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога", — зазначили в УОС.

Генерал-майор Михайло Драпатий раніше керував оперативно-стратегічними угрупованнями військ "Хортиця" та "Дніпро", а у 2024 році очолював оперативно-тактичне угруповання "Харків" під час активних бойових дій на Харківщині.

"На даному напрямку зосереджені досвідчені підрозділи ЗСУ, Національної гвардії та Держприкордонслужби. Вони безпосередньо підпорядковуються новоствореному Угрупованню об’єднаних сил", — йдеться в офіційному повідомленні.