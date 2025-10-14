Реформатор Генштабу: хто такий новий заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський

Що відомо про цього військового, який досі у більшості залишався поза медійним і політичним фокусом, і чому саме зараз у керівництві РНБО відбулися зміни, розповість Еспресо.

Військовий із понад тридцятирічним досвідом

54-річний Євгеній Вікторович Острянський – один із тих українських генералів, що пройшов усі сходинки військової служби: від командира взводу до керівних посад у Генеральному штабі Збройних Сил України. Його ім’я не часто з’являлося у ЗМІ, проте в професійному середовищі його добре знають як фахівця з оборонного планування та реформування військового управління.

Як повідомляють Збройні сили України, свій військовий шлях Євгеній Острянський розпочав у Одеському вищому військовому об’єднаному училищі, яке закінчив у 1993 році, а пізніше продовжив військову науку у Національній академії оборони України (2001 рік) та Національному університеті оборони України (2012 рік). За роки служби займав різні стратегічні посади: був начальником управління воєнно-стратегічного аналізу, заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу, а згодом – начальником Головного управління оборонного планування.

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Острянському звання бригадного генерала.

З кінця травня цього року його призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ, а вже восени він зробив наступний крок у кар’єрі – став першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони.

Посилення військового блоку у РНБО

Рішення про призначення Острянського в Офісі президента оголосили 14 жовтня – колишній у День захисників і захисниць України. Згідно з указом президента, він замінив на посаді ексголовнокомандуючого ЗСУ Руслана Хомчака, який обіймав цю посаду із 2021 року.

Секретар РНБО Рустем Умєров назвав Острянського "фахівцем у стратегічному плануванні та оборонному управлінні".

"В Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача", - прокоментував Умєров.

Архітектор військових реформ

фото: Генштаб ЗСУ

У професійному середовищі Євгенія Острянського знають як одного з авторів реформи Генерального штабу ЗСУ, яка передбачає скорочення надлишкових управлінських ланок на 60%, підвищення ефективності планування та оптимізацію структури командування.

Ще у 2024 році він публічно говорив про необхідність "балансу між реагуванням на загрози і можливостями держави щодо розвитку Збройних Сил", наголошуючи, що успіх оборони визначається не кількістю структур, а швидкістю ухвалення рішень.

Тобто такі підходи роблять його не лише технічним виконавцем, а й стратегом, який мислить системно – це, ймовірно, стало одним з вирішальних аргументів для його підвищення.

Чому саме зараз зміни в РНБО

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) – це координаційний орган при президентові України, який займається питаннями державної безпеки, оборони та стратегічного планування. До її складу входять ключові посадовці держави – прем’єр-міністр, міністри оборони, внутрішніх справ, закордонних справ, голова СБУ, начальник Генштабу та інші, а головує президент України.

Основні функції РНБО – підготовка рішень для президента у сфері безпеки, координація дій державних органів під час криз чи війни, а також контроль за виконанням оборонних програм і санкційної політики. Хоча її повноваження частково перетинаються з урядом, Генштабом і парламентськими комітетами, РНБО не ухвалює законів чи наказів напряму – її рішення набувають чинності лише після затвердження указом президента, що робить її своєрідним "мозковим центром" безпекової політики держави.

Нове кадрове рішення у РНБО можна розглядати як спробу оновлення та професіоналізації безпекового блоку. Крім того, з кінця липня в РНБО змінився керівник, яким став колишній міністр оборони Рустам Умєров, відповідно, він також формує власну команду, залучаючи людей із перевіреним військовим та управлінським досвідом з якими працював до того, аби посилити координацію між оборонними структурами в умовах війни.

До того ж за останній рік РНБО отримала значно більше повноважень у сфері оборони – від санкційної політики до контролю за оборонними закупівлями. У таких умовах призначення людини з досвідом стратегічного управління військом виглядає логічним кроком. Крім цього варто наголосити, що РНБО також займалися крайніми переговорами з росіянами у Стамбулі, на яких був присутній і Євгеній Острянський, тобто він у курсі цих справ.

Навіть провладна нардепка Мар'яна Безугла, яка відзначилася частою критикою Умєрова, під постом останнього про призначення Острянського написали, що "це хороші новини".

