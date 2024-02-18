У ЗСУ заявили, що після знищення чотирьох літаків росіяни, імовірно, зроблять паузу у використанні тактичної авіації

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що якийсь час ми спостерігатимемо паузу у використанні тактичної авіації. Росіяни будуть перерозраховувати нові рубежі пусків з урахуванням того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати. Але росіяни не припинять бомбардувань, тому що вони відчувають перевагу в повітрі", - зазначила вона.

Гуменюк підкреслила, поки Україна не матиме винищувачів сучасного типу, росіяни тиснутимуть авіацією.