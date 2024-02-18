У ЗСУ заявили, що після знищення чотирьох літаків росіяни, імовірно, зроблять паузу у використанні тактичної авіації
Після збиття ЗСУ трьох російських літаків Су-34 та винищувача Су-35 росіяни, імовірно, зроблять паузу у використанні тактичної авіації, але не припинять бомбардування
Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Я вважаю, що якийсь час ми спостерігатимемо паузу у використанні тактичної авіації. Росіяни будуть перерозраховувати нові рубежі пусків з урахуванням того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати. Але росіяни не припинять бомбардувань, тому що вони відчувають перевагу в повітрі", - зазначила вона.
Гуменюк підкреслила, поки Україна не матиме винищувачів сучасного типу, росіяни тиснутимуть авіацією.
- Нагадаємо, що вчора, 17 лютого, Повітряні сили України знищили відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
- Наступного дня, у неділю, 18 лютого, Повітряні сили прозвітували про ще один збитий російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Крім того, під час нічної атаки РФ сили ППО ліквідували 12 "шахедів" та ворожу ракету
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