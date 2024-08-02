"Участь Росії у самітах безглузда": фейки і маніпуляції російських ЗМІ за 2 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 2 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.

Дезінформація: Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що порядку денного щодо врегулювання українського питання, який влаштовував би РФ, поки не було висловлено, тому "участь Росії у самітах безглузда".

Спростування: Заява Пєскова є черговою спробою виправдати відмову РФ від конструктивного діалогу. Насправді керівництво нашої країни неодноразово висловлювало готовність до мирних переговорів за умов поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.

Фейк: TG-канал "Изнанка" опублікував відеозапис із нібито даними соціологічного дослідження статистичної організації Європейської Комісії Eurostat, в якому вказано, що 64% українців не вірять у повернення кордонів України 1991 року.

Спростування: За результатами первинного аналізу інформаційних джерел AFP та Eurostat, подібного сюжету не було знайдено.