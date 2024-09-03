Удар РФ по Харкову 1 вересня: у лікарні помер 21-річний фельдшер, який потрапив під повторний обстріл
У лікарні у вівторок, 3 вересня, помер 21-річний фельдшер, який потрапив під повторний обстріл під час російської атаки по Харкову 1 вересня
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік", - написав він.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що фельдшер швидкої та пʼятикурсник медуніверситету Юрко Євген постраждав внаслідок повторного російського обстрілу. Він перебував у лікарні у важкому стані.
- 1 вересня російська армія запустила по Харкову 10 ракет. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Поранено 44 людини, серед них 7 дітей. Президент Зеленський наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.
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