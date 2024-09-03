Удар РФ по Харкову 1 вересня: у лікарні помер 21-річний фельдшер, який потрапив під повторний обстріл

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік", - написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що фельдшер швидкої та пʼятикурсник медуніверситету Юрко Євген постраждав внаслідок повторного російського обстрілу. Він перебував у лікарні у важкому стані.