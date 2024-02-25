Угода України та Німеччини про гарантії безпеки - це "альянс нацистів з бандерівцями": РФ поширює фейк
Пропагандистські канали поширюють брехливу заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, що угода України та Німеччини про гарантії безпеки це нібито "новий альянс нацистів з бандерівцями"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Там наголошують, що пропагандистські канали РФ поширюють брехню про те, що двосторонню угоду України та Німеччини про співробітництво з питань безпеки можна назвати "новим альянсом нацистів з бандерівцями".
У Центрі розвінчують фейк і підкреслюють, що укладення 16 лютого домовленостей між Німеччиною та Україною дає Києву ряд широких можливостей у відсічі російській агресії, зокрема фінансову підтримку, сприяння розвитку українського ОПК, запровадження санкцій щодо РФ тощо.
"Медведєв з дозволу кремля вже давно озвучує у відверто ворожій, хамській манері істинну політику москви щодо інших країн та їхніх урядів. Така риторика унеможливлює перемовини з нинішнім кремлівським режимом. Щодо "нацистів" і "бандерівців", то це продовження путінських наративів, в яких засвідчується зневажливе ставлення до інших народів, які дають відсіч "руському миру", - пояснюють у Центрі.
- У п'ятницю, 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.
- Під час візиту Зеленського до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
- Пізніше президент України прибув до Франції, де зустрівся з президентом Емманюелем Макроном та підписав угоду про гарантії безпеки. Французький очільник оголосив про військову допомогу Україні сумою €6 млрд на три роки.
- Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною, заявивши, що він перебуває на фінальній стадії.
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 22 лютого, оголосила про підписання безпекової угоди з Україною. Країна також надасть пакет допомоги на 250 мільйонів доларів.
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