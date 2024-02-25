Угода України та Німеччини про гарантії безпеки - це "альянс нацистів з бандерівцями": РФ поширює фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Там наголошують, що пропагандистські канали РФ поширюють брехню про те, що двосторонню угоду України та Німеччини про співробітництво з питань безпеки можна назвати "новим альянсом нацистів з бандерівцями".

У Центрі розвінчують фейк і підкреслюють, що укладення 16 лютого домовленостей між Німеччиною та Україною дає Києву ряд широких можливостей у відсічі російській агресії, зокрема фінансову підтримку, сприяння розвитку українського ОПК, запровадження санкцій щодо РФ тощо.

"Медведєв з дозволу кремля вже давно озвучує у відверто ворожій, хамській манері істинну політику москви щодо інших країн та їхніх урядів. Така риторика унеможливлює перемовини з нинішнім кремлівським режимом. Щодо "нацистів" і "бандерівців", то це продовження путінських наративів, в яких засвідчується зневажливе ставлення до інших народів, які дають відсіч "руському миру", - пояснюють у Центрі.