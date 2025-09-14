Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко

Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо.

"При всій повазі до Угорщини і Словаччини, все-таки вони не є ключовими країнами, які визначають те, що відбувається в Європі і у світі. І я думаю, що, якщо вже дослухаються до прохань, скажімо так, Трампа, деякі значно важливіші гравці у світі, то вже Угорщина і Словаччина змушені будуть це зробити", - сказав він.

На думку дипломата, це станеться в будь-якій правильній та пристойній формі.

"Їх попросять, їм скажуть, що все буде добре, що вони повинні все-таки йти в ногу з ЄС. Так воно насправді відбуватиметься. Не забувайте про відомого санкціонера Мадяра, який дуже чітко, точно і головне, що ефективно запроваджує свої санкції", - підсумував Огризко.