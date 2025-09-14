Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко
Угорщина та Словаччина послухаються після заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що всі країни НАТО мають перестати купувати нафту в Росії
Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо.
"При всій повазі до Угорщини і Словаччини, все-таки вони не є ключовими країнами, які визначають те, що відбувається в Європі і у світі. І я думаю, що, якщо вже дослухаються до прохань, скажімо так, Трампа, деякі значно важливіші гравці у світі, то вже Угорщина і Словаччина змушені будуть це зробити", - сказав він.
На думку дипломата, це станеться в будь-якій правильній та пристойній формі.
"Їх попросять, їм скажуть, що все буде добре, що вони повинні все-таки йти в ногу з ЄС. Так воно насправді відбуватиметься. Не забувайте про відомого санкціонера Мадяра, який дуже чітко, точно і головне, що ефективно запроваджує свої санкції", - підсумував Огризко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе