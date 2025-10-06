Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"На четвертому році повномасштабної війни Росія продовжує отримувати компоненти для виготовлення зброї. Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. У запущених ударних дронах було приблизно 100 688 компонентів іноземного виробництва, в "іскандерах" – близько 1500, у "кинджалах" – 192 компоненти, та 405 – у "калібрах", - заявив президент України.

Як зазначив Зеленський, компанії в ША виготовляють конвертори для ракет Х-101 і дронів типу Shahed/Geran, матриці для цих БПЛА й ракет "кинджал", аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет. Щонайменше 50 одиниць різноманітної мікроелектроніки в кожному "шахеді" виготовляється в Китаї та Тайвані.

Мікроконтролери для БПЛА виробляються у Швейцарії, а мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів – у Великій Британії. Оптоізолятори для крилатих ракет виготовлені в Японії, а комутаційні розʼєми – у Німеччині. Окрім того, Росія використовує процесори, вироблені в Нідерландах, і сервоприводи та підшипники, виготовлені в Республіці Корея.

"Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні, також ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання. Відповідні дані кожної компанії та кожного продукту є в партнерів, і вони знають, на що та як саме потрібно реагувати", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів "Групи семи". Очікується системне рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій.

"Важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, бо кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств. Світ має силу, щоб це зупинити", - додав президент.