Україна і лідери ЄС протягом 7-10 днів працюватимуть над мирним планом щодо завершення війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський разом з європейськими лідерами працюватиме над мирним планом щодо завершення війни в Україні
Про це він сказав в інтервʼю Axios.
Зазначається, що після зустрічі лідера США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував розробити мирний план, подібний до того, який Трамп пропонував для Гази.
Минулого тижня Зеленський обговорив це зі Стармером та іншими європейськими лідерами, зазначивши, що ситуації в Газі та Україні відрізняються, але він готовий працювати над планом.
Читайте також: Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи
"Деякі швидкі пункти, наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили працювати над ним протягом наступного тижня чи десяти днів", - сказав президент.
Він також висловив сумніви, що російський диктатор Володимир Путін готовий прийняти будь-який мирний план.
- 24 жовтня після зустрічі Коаліції охочих Володимир Зеленський назвав її "третьою важливою подією для України за кілька днів" та зазначив, що союзники ухвалили рішення, які "можуть сильно допомогти" Києву.
