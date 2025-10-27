Україна і лідери ЄС протягом 7-10 днів працюватимуть над мирним планом щодо завершення війни, - Зеленський

Про це він сказав в інтервʼю Axios.

Зазначається, що після зустрічі лідера США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував розробити мирний план, подібний до того, який Трамп пропонував для Гази.

Минулого тижня Зеленський обговорив це зі Стармером та іншими європейськими лідерами, зазначивши, що ситуації в Газі та Україні відрізняються, але він готовий працювати над планом.

"Деякі швидкі пункти, наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили працювати над ним протягом наступного тижня чи десяти днів", - сказав президент.

Він також висловив сумніви, що російський диктатор Володимир Путін готовий прийняти будь-який мирний план.