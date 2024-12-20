Україна надала США докази використання західних компонентів у російській зброї
Українські військові експерти надали США докази використання західних електронних компонентів у російській зброї, яка завдає ударів по цивільній інфраструктурі
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Там зазначили, що відомство налагодило системну співпрацю з Офісом генерального інспектора міноборони США, завдяки чому проводять регулярні зустрічі, які спрямовані на контроль безпекової допомоги ЗСУ та формування санкційної політики щодо іноземних компаній, чия продукція виявлена в російському озброєнні.
Так, під час зустрічі представники науково-дослідної установи ЗСУ презентували Службі кримінальних розслідувань Офісу генінспектора міноборони США докладний аналіз імпортованої електроніки в російських озброєннях.
Зокрема, йшлося про російські розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10", у яких виявили іноземні компоненти, а саме: системи наведення, навігаційні модулі, блоки керування та обчислювальні пристрої.
Україна передала повну інформацію щодо комплектуючих, включно з фотоматеріалами, серійними номерами, даними про країни походження та назвами компаній-виробників, що підтверджують системне використання західних технологій у виробництві російської військової техніки.
Представники США проявили значний інтерес до наданих матеріалів та наголосили на важливості подібних зустрічей. Вони додали, що це має створити підґрунтя для посилення санкційного тиску та перекриття каналів постачання електронної продукції, яка може використовуватися у воєнних злочинах.
- У вересні повідомлялось, що близько 60% імпортних компонентів, знайдених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять через Китай. При цьому Пекін неодноразово заперечував постачання зброї або запчастин будь-якій стороні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.16
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе