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В ОП заявили, що 60% імпортних компонентів у російській зброї є китайськими

Юлія Юліна
24 вересня, 2024 вiвторок
19:41
Технології росія - китай

Близько 60% імпортних компонентів, знайдених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять через Китай. При цьому Пекін неодноразово заперечував постачання зброї або запчастин будь-якій стороні

Зміст

Про це Reuters повідомив радник президента України Владислав Власюк.

"Якщо взяти всі звичайні типи озброєнь і порахувати комплектуючі іноземного виробництва – близько 60% буде з Китаю. З деякими виробниками у нас були тривалі переговори з цього приводу", – сказав Власюк і додав, що Китай є "найбільшою проблемою".

Важливі деталі в безпілотниках та ракетах походять також зі США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших західних країн.

Власюк сказав, що Україна знайшла низку передових чипів американських компаній. Згідно з документами, які Власюк показав журналістам, деякі вироби були виготовлені понад десять років тому, а інші – лише минулого року. У переліку сотні зразків, які, за його словами, були знайдені на полі бою. При цьому не всі дати походження вдалося визначити.

За словами Власюка, Європейський Союз міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції, зокрема, вжити санкцій щодо "Росатома". 

"Росатом... ми вважаємо, що вона (Росія) використовує свої мережі для постачання російської армії", – зазначив він, і зауважив, що європейські столиці неохоче вживають будь-яких дій через домінування Росії в поставках для атомних станцій.

В ОП також зазначили, що ЄС може зосередити увагу на логістиці РФ, зокрема, на  аеропортах і морських портах, а також фінансових установах, які сприяють продажам.

Теги:
Новини
Україна
зброя
Війна з Росією
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