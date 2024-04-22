"Україна не стане другим Афганістаном": Зеленський про допомогу США

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Meet the Press на каналі NBC.

"Ця допомога посилить Україну і надішле Кремлю потужний сигнал про те, що це не буде другий Афганістан", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що частину армії також "вичерпано".

"Нам потрібно їх замінити. Але ці нові бригади повинні мати обладнання", - додав він.

Законопроєкти ще мають бути ухвалені Сенатом, а потім підписані президентом Джо Байденом.

"Нам дійсно потрібно довести це до фінальної точки. Ми хочемо зробити все якнайшвидше, щоб якнайшвидше отримати відчутну допомогу для солдатів на передовій. Не пізніше, як за шість місяців", - зауважує президент.

Він додав, що для ефективного протистояння українцям потрібна: стратегічна далекобійна зброя, артилерія, ATACMS.

Зеленський переконаний, що після стабілізації ситуації на фронті ЗСУ зможуть отримати ініціативу, і за допомогою США Україна отримає шанс на перемогу.