Україна отримає багато землі, - Трамп

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Трамп наголосив, що членство України в НАТО завжди було "табу" для Росії, ще від часів СРСР.

"Це було задовго до Путіна", — підкреслив Трамп.

Також політик припустив, що стосунки між президентами України та Росії можуть виявитися кращими, ніж він очікував: "Можливо, Зеленський і Путін ладнають трохи краще, ніж я думав. Я сподіваюся, що Путін буде хорошим. Якщо ні — буде складна ситуація".

Водночас Трамп заявив, що Сполучені Штати не направлятимуть свої війська в Україну, тоді як Франція, Німеччина та Велика Британія, за його словами, розглядають можливість розміщення контингентів у межах гарантій безпеки для Києва.

"Україна отримає багато землі. Зеленський також має показати певну гнучкість", — додав Трамп.