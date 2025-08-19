Україна отримає багато землі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп після саміту з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським щодо розв'язання російсько-українського конфлікту заявив, що Україна отримає багато землі
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
Трамп наголосив, що членство України в НАТО завжди було "табу" для Росії, ще від часів СРСР.
"Це було задовго до Путіна", — підкреслив Трамп.
Також політик припустив, що стосунки між президентами України та Росії можуть виявитися кращими, ніж він очікував: "Можливо, Зеленський і Путін ладнають трохи краще, ніж я думав. Я сподіваюся, що Путін буде хорошим. Якщо ні — буде складна ситуація".
Водночас Трамп заявив, що Сполучені Штати не направлятимуть свої війська в Україну, тоді як Франція, Німеччина та Велика Британія, за його словами, розглядають можливість розміщення контингентів у межах гарантій безпеки для Києва.
"Україна отримає багато землі. Зеленський також має показати певну гнучкість", — додав Трамп.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент США Дональд Трамп переконав очільника Росії Володимира Путіна погодитися на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
