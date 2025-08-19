Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент США Дональд Трамп переконав очільника Росії Володимира Путіна погодитися на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським
Про це пише Reuters.
За словами канцлера Німеччини, місце проведення зустрічі, на яку погодився Путін, ще не визначено.
Хоча Кремль публічно не підтвердив домовленостей, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може пройти в Угорщині.
"Ми не знаємо, чи вистачить російському президенту сміливості відвідати такий саміт. Тому потрібне переконання", – сказав Мерц.
Він зазначив, що під час перерви у зустрічі американський президент поговорив з президентом Росії телефоном і домовився, що протягом наступних двох тижнів відбудеться зустріч між президентом Росії та президентом України".
Мерц додав, що Трамп погодився надіслати ще одне запрошення на тристоронню зустріч після цього, щоб переговори могли "дійсно розпочатися".
Канцлер Німеччини заявив, що Трамп вражений тим, що європейці прийшли єдиним фронтом, і їхні переговори з адміністрацією США тепер стосуватимуться деталей гарантій безпеки для України.
"Абсолютно очевидно, що вся Європа повинна брати участь", – сказав Мерц, високо оцінивши заяву Трампа про те, що Сполучені Штати також готові їх надати.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
- Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
