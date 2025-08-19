Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися протягом двох тижнів, - Мерц

Про це пише Reuters.

За словами канцлера Німеччини, місце проведення зустрічі, на яку погодився Путін, ще не визначено.

Хоча Кремль публічно не підтвердив домовленостей, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може пройти в Угорщині.

"Ми не знаємо, чи вистачить російському президенту сміливості відвідати такий саміт. Тому потрібне переконання", – сказав Мерц.

Він зазначив, що під час перерви у зустрічі американський президент поговорив з президентом Росії телефоном і домовився, що протягом наступних двох тижнів відбудеться зустріч між президентом Росії та президентом України".

Мерц додав, що Трамп погодився надіслати ще одне запрошення на тристоронню зустріч після цього, щоб переговори могли "дійсно розпочатися".

Канцлер Німеччини заявив, що Трамп вражений тим, що європейці прийшли єдиним фронтом, і їхні переговори з адміністрацією США тепер стосуватимуться деталей гарантій безпеки для України.

"Абсолютно очевидно, що вся Європа повинна брати участь", – сказав Мерц, високо оцінивши заяву Трампа про те, що Сполучені Штати також готові їх надати.