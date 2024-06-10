"Україна планує теракти проти шкіл РФ": російські фейки за 10 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 10 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 червня російська пропаганда запустила велику дезінформацію та 2 фейки.
Фейк: Ворожий TG-канал "На самом деле в Киеве" поширив відеозапис із наступним дописом: "Невідомий кинув гранату у фасад житлового будинку в Києві. За інформацією джерел, в одному з під'їздів будинку проживає начальник одного з відділів місцевого ТЦК. Найімовірніше, йому і призначався гарячий привіт від ухилянтів".
Спростування: Невдала спроба росіян видати бажане за дійсне, оскільки мотивом скоєння злочину став побутовий конфлікт.
Дезінформація: Коментуючи матеріал аналітика з питань оборони та безпеки Ніколаса Драммонда для видання Daily Express, TG-канал "Шейх Тамир" написав: "Україна планує терористичну діяльність, під час якої будуть атаковані російські школи та інша цивільна інфраструктура".
Спростування: Українські військові знищують виключно особовий склад ворога та військову інфраструктуру, а не школи. Такі повідомлення поширюють з метою демонізувати Збройні сили України.
Фейк: Радник колишнього так званого глави "ДНР" О. Казаков заявив: "Є підтверджена інформація про те, що на полях битв у нас позначається новий напрямок у Сумській області. Село Рижівка було звільнене".
Спростування: Це фейк, який спростувала місцева влада та президент Володимир Зеленський.
- "Мирна конференція - це розмова Байдена і Путіна один з одним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 10 червня.
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