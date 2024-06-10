"Мирна конференція - це розмова Байдена і Путіна один з одним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 10 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 червня у світі з'явились фейк та маніпуляція.

Дезінформація: Турецьке видання dikGAZETE написало: "Колективний Захід, як і очікувалося, закрив очі на те, що Зеленський втратив правові підстави для легітимного утримання влади в Україні. Де-факто залишилася лише нав'язана ззовні легітимність під егідою США".

Спростування: Це спроба дискредитації президента України Володимира Зеленського в рамках російської дезінформаційної кампанії про його так звану нелегітимність. Насправді українське законодавство не дозволяє проводити вибори в період воєнного стану, тому чинний президент України залишається повноправним і легітимним лідером держави.

Маніпуляція: Американський економіст Джеффрі Сакс в інтерв’ю Die Weltwoche заявив наступне про Саміт миру у Швейцарії: "Як могла така серйозна країна, як Швейцарія, вдатися до такої дурості? Це не мирна конференція, це жарт. Мирна конференція – це розмова Байдена і Путіна один з одним. А це гра, і це невдала гра".

Спростування: Поширення таких заяв має на меті дискредитувати та зірвати Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії 15-16 червня. Економіст також намагається нівелювати ключову роль України в переговорах, заявляючи про перемовини між Байденом і Путіним, тим самим посилюючи кремлівський наратив про те, що "Україна є маріонеткою США".