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"Україна поставила на довгострокову паузу трек мирних переговорів": фейки і маніпуляції роспропаганди за 14 серпня

Влад Дідусь
14 серпня, 2024 середа
21:46
Війна з Росією Зеленський і Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 14 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 14 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.

Фейк: Ворожий TG-канал Lomovka написав: "Великий спалах відкритої форми туберкульозу виявлено в частинах ЗСУ, що дислокуються в Херсонській області".

Спростування: Після невдачі з фейком про спалах невідомої інфекції в лавах ЗСУ у Херсонській області, не вигадавши нічого нового, рашисти поширюють аналогічний фейк про спалах туберкульозу. Санітарно-епідемічна ситуація в Херсонській області стабільна і контрольована. Спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь не зареєстровано. 

Дезінформація: Представник МЗС РФ Мірошник заявив: "Україна поставила на довгострокову паузу трек мирних переговорів".

Спростування: Україна намагається завершити війну на умовах справедливого миру, а не ультиматумах Путіна. Намагання роспропаганди звинуватити Україну в небажанні завершити війну виглядають жалюгідно та абсурдно. 

  • 13 серпня російські ЗМІ просували фейк, буцімто ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах
Теги:
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
Херсонщина
фейк
переговори з РФ
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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