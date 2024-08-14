"Україна поставила на довгострокову паузу трек мирних переговорів": фейки і маніпуляції роспропаганди за 14 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 14 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.

Фейк: Ворожий TG-канал Lomovka написав: "Великий спалах відкритої форми туберкульозу виявлено в частинах ЗСУ, що дислокуються в Херсонській області".

Спростування: Після невдачі з фейком про спалах невідомої інфекції в лавах ЗСУ у Херсонській області, не вигадавши нічого нового, рашисти поширюють аналогічний фейк про спалах туберкульозу. Санітарно-епідемічна ситуація в Херсонській області стабільна і контрольована. Спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь не зареєстровано.

Дезінформація: Представник МЗС РФ Мірошник заявив: "Україна поставила на довгострокову паузу трек мирних переговорів".

Спростування: Україна намагається завершити війну на умовах справедливого миру, а не ультиматумах Путіна. Намагання роспропаганди звинуватити Україну в небажанні завершити війну виглядають жалюгідно та абсурдно.