"Україна поставила на довгострокову паузу трек мирних переговорів": фейки і маніпуляції роспропаганди за 14 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 14 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 14 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.
Фейк: Ворожий TG-канал Lomovka написав: "Великий спалах відкритої форми туберкульозу виявлено в частинах ЗСУ, що дислокуються в Херсонській області".
Спростування: Після невдачі з фейком про спалах невідомої інфекції в лавах ЗСУ у Херсонській області, не вигадавши нічого нового, рашисти поширюють аналогічний фейк про спалах туберкульозу. Санітарно-епідемічна ситуація в Херсонській області стабільна і контрольована. Спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь не зареєстровано.
Дезінформація: Представник МЗС РФ Мірошник заявив: "Україна поставила на довгострокову паузу трек мирних переговорів".
Спростування: Україна намагається завершити війну на умовах справедливого миру, а не ультиматумах Путіна. Намагання роспропаганди звинуватити Україну в небажанні завершити війну виглядають жалюгідно та абсурдно.
- 13 серпня російські ЗМІ просували фейк, буцімто ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах
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