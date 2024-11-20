Україна повернула 3767 громадян із російського полону за час повномасштабної війни, - Лубінець

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Суспільне.

"Станом на зараз, разом з Координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалось повернути 3767 героїв та героїнь з російського полону", - сказав він.

Омбудсмен уточнив, що серед 3767 полонених повернули 168 громадян, інші були військовополоненими.

Водночас Лубінець підкреслив, що військовополонених повернули лише через процедуру обміну. За його словами, сьогодні "десятки тисяч громадян України знаходяться в російському полоні", за офіційними даними.