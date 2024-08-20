Україна повернула 6 родин із тимчасово окупованої Херсонщини
Україні вдалося евакуювати з тимчасово окупованих громад Херсонської області 6 сімей із дітьми від 3 до 12 років
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ділюсь радісними новинами. Ще шість родин евакуювали із тимчасово окупованих громад Херсонщини. Вони виховують двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Дітлахам - від 3 до 12 років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що врятовані українці наразі перебувають у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, аби сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов.
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13 серпня стало відомо, що з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей на підконтрольну територію України повернули шістьох дітей.
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