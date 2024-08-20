Україна повернула 6 родин із тимчасово окупованої Херсонщини

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ділюсь радісними новинами. Ще шість родин евакуювали із тимчасово окупованих громад Херсонщини. Вони виховують двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Дітлахам - від 3 до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що врятовані українці наразі перебувають у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, аби сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов.