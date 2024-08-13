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З окупованих територій вдалося повернути шістьох українських дітей

Юлія Лаврук
13 серпня, 2024 вiвторок
11:17
Війна з Росією

З тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей на підконтрольну територію України повернули шістьох дітей

Зміст

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зі слів батьків, їхніх дітей на окупованих територіях змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка.

"Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки. Відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей, - стало поштовхом для виїзду", - каже Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець

 

Наразі одна з повернутих родин вже відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників ГО, БФ та держорганів поспілкувалися щодо надання необхідної допомоги. 

Іншою родиною займалися працівники із регіонального представництва Черкаської області. Вони долучили до допомоги ГО "Об’єднання багатодітних родин "Крила" та "Карітас-Спес Україна".

  • З тимчасово окупованої території Донеччини повернули 24-річну дівчину, яку окупанти хотіли відправити в інтернат для людей з інвалідністю в Росії.
Теги:
Україна
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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