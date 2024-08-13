З окупованих територій вдалося повернути шістьох українських дітей

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зі слів батьків, їхніх дітей на окупованих територіях змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка.

"Окрім того, до родин у помешкання вривалися озброєні росіяни, які здійснювали безпідставні обшуки. Відчуття безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей, - стало поштовхом для виїзду", - каже Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець

Наразі одна з повернутих родин вже відвідала Центр захисту прав дитини, де команда представників ГО, БФ та держорганів поспілкувалися щодо надання необхідної допомоги.

Іншою родиною займалися працівники із регіонального представництва Черкаської області. Вони долучили до допомоги ГО "Об’єднання багатодітних родин "Крила" та "Карітас-Спес Україна".