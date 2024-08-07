З ТОТ вдалося повернути дівчину з інвалідністю, яку окупанти хотіли відправити в російський інтернат
З тимчасово окупованої території Донеччини повернули 24-річну дівчину, яку окупанти хотіли відправити в інтернат для людей з інвалідністю в Росії
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Нещодавно до Мінреінтеграції звернулася одна з громадських організацій із проханням допомогти евакуювати з тимчасово окупованої території Донецької області дівчину з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.
На ТОТ дівчина мешкала разом із бабусею, а її мати перебувала на підконтрольній Україні території. Проте коли бабуся померла, окупанти вирішили відправити дівчину в Росію - в інтернат для людей з інвалідністю.
Повернути дівчину допомогли представники Мінреінтеграції у співпраці з ГС "Українська мережа за права дитини", ГО "Плурітон", Міністерством закордонних справ і Державною міграційною службою.
Зазначається, що підготовка маршруту та дорога тривали майже 28 днів. Наразі дівчина разом із матір’ю в безпеці, додали в Міністерстві.
- На підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати матір із сином, які не могли самотужки виїхати з тимчасово окупованої території Луганської області.
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