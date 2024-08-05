З ТОТ Луганщини вдалось евакуювати мати з сином
На підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати матір з сином, які не могли самотужки виїхати з тимчасово окупованої території Луганської області
Про це повідомляє Мінінтеграції.
"Нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір і брата з тимчасово окупованої Луганщини. Самотужки виїхати вони не могли. Дівчина мешкає в Харківській області та вже понад 2 роки не бачила своїх рідних", - розповіли у міністерстві.
Зазначається, що до повернення родини долучилися представники Мінреінтеграції у співпраці з ГС "Українська мережа за права дитини", ГО "Плурітон" та волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати".
Наразі родина знову разом. Мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній уряду України території, наголосили у міністерстві.
- 21 червня на підконтрольну територію України вдалось повернути сімох дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. Найменшій дитині - 4 місяці.
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