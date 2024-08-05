З ТОТ Луганщини вдалось евакуювати мати з сином

Про це повідомляє Мінінтеграції.

"Нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір і брата з тимчасово окупованої Луганщини. Самотужки виїхати вони не могли. Дівчина мешкає в Харківській області та вже понад 2 роки не бачила своїх рідних", - розповіли у міністерстві.

Зазначається, що до повернення родини долучилися представники Мінреінтеграції у співпраці з ГС "Українська мережа за права дитини", ГО "Плурітон" та волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати".

Наразі родина знову разом. Мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній уряду України території, наголосили у міністерстві.