Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA Україна повернула з тимчасово окупованих територій п'ятьох українців, серед яких немовля
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Вказано, що врятували 18-річну дівчину, яка провела все дитинство і юність в окупації під постійним тиском і небезпекою. Зараз її чекає тітка з Києва.
"Ще одна історія – молода пара з немовлям. Вони жили без світла, води та безпеки. Врешті ухвалили непросте рішення вирватися. Разом із ними виїхав і брат", - йдеться у повідомленні.
Єрмак подякував за допомогу Українській мережі за права дитини та всім партнерам.
- Раніше Україні вдалося врятувати 12 дітей, які роками перебували під російською окупацією.
- Біла Церква
