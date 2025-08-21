Україна повернула з окупації п'ятьох українців, серед яких немовля

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Вказано, що врятували 18-річну дівчину, яка провела все дитинство і юність в окупації під постійним тиском і небезпекою. Зараз її чекає тітка з Києва.

"Ще одна історія – молода пара з немовлям. Вони жили без світла, води та безпеки. Врешті ухвалили непросте рішення вирватися. Разом із ними виїхав і брат", - йдеться у повідомленні.

Єрмак подякував за допомогу Українській мережі за права дитини та всім партнерам.