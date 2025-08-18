Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 12 дітей, які роками перебували під російською окупацією
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, діти зазнавали постійного тиску та переслідувань з боку окупаційної влади. Російські військові вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували відвідувати російські школи, нав’язували оформлення паспортів РФ, а також погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками.
Дехто з цих дітей ставав свідком жорстоких катувань своїх рідних або сам щодня стикався з приниженням і страхом.
"Сьогодні ці діти нарешті у безпеці у вільній Україні", — зазначив Єрмак.
Він додав, що зараз врятовані неповнолітні проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи, а також мають змогу повернутися до навчання й знову будувати плани на майбутнє.
- Через імовірне просідання внутрішнього туризму в депресивних регіонах РФ наприкінці липня окупанти вивезли кримських школярів до Пензенської області без відома батьків.
