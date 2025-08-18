Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, діти зазнавали постійного тиску та переслідувань з боку окупаційної влади. Російські військові вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували відвідувати російські школи, нав’язували оформлення паспортів РФ, а також погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками.

Дехто з цих дітей ставав свідком жорстоких катувань своїх рідних або сам щодня стикався з приниженням і страхом.

"Сьогодні ці діти нарешті у безпеці у вільній Україні", — зазначив Єрмак.

Він додав, що зараз врятовані неповнолітні проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи, а також мають змогу повернутися до навчання й знову будувати плани на майбутнє.