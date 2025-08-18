Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей

Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей

Ксенія Золотова
18 серпня, 2025 понедiлок
17:33
Війна з Росією діти, повернення дітей, окупація

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 12 дітей, які роками перебували під російською окупацією

Зміст

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, діти зазнавали постійного тиску та переслідувань з боку окупаційної влади. Російські військові вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували відвідувати російські школи, нав’язували оформлення паспортів РФ, а також погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками.

Дехто з цих дітей ставав свідком жорстоких катувань своїх рідних або сам щодня стикався з приниженням і страхом.

"Сьогодні ці діти нарешті у безпеці у вільній Україні", — зазначив Єрмак. 

Він додав, що зараз врятовані неповнолітні проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи, а також мають змогу повернутися до навчання й знову будувати плани на майбутнє.

  • Через імовірне просідання внутрішнього туризму в депресивних регіонах РФ наприкінці липня окупанти вивезли кримських школярів до Пензенської області без відома батьків.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
18 серпня
17:55
Огляд
ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025
ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
17:51
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
17:32
Ексклюзив
У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі
17:29
Сумський державний університет
Унаслідок російського обстрілу зруйновано Сумський державний університет. Співробітники евакуюють обладнання
17:28
Зеленський - Келлог
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом
17:27
лікарі
В Україні запустять програму щорічного чекапу: які обстеження зможуть безоплатно пройти люди 40+
17:26
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 99 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки ворога
17:18
Оновлено
нафтопровід "Дружба"
Удари українських дронів повністю зупинили роботу нафтопроводу "Дружба": в Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві
16:59
Світлана Гринчук
До початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу, - Міненерго
16:55
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що різкого скорочення української армії після війни не буде
16:29
У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: проводиться службова перевірка
16:25
Ексклюзив
Максим Буткевич
Дуже сподіваюся повернутися до правозахисту, - Максим Буткевич
16:18
Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон
16:17
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна має дуже потужну далекобійну зброю
16:04
OPINION
Будапештський меморандум-2
15:38
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія може почати війну проти країн НАТО в найближчі два роки, - депутат Бундестагу Кізеветтер
15:35
Смартфон
Пакунок школяра: подання заяв на участь у програмі стартувало в Дії
15:28
комендантська година
Рада розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години
15:20
Економічний радник Трампа Наварро заявив, що закупівля Індією російської нафти "фінансує військову машину Путіна"
15:18
Кабмін
Держбюджет-2026: уряд спрогнозував, як довго триватиме війна
14:37
Квитки на виставу за романом Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" розкупили на 40 хвилин
14:07
OPINION
Загроза "вмивання рук" від України переважує для США позитивні наслідки від економічної співпраці з Росією
14:06
Ексклюзив
Зима-весна 2026 року - наступне вікно переговорних можливостей, - Денисенко
13:53
Ексклюзив
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, презентація Плану дій уряду
Збільшення справедливості у виплатах, підтримка українських зброярів та переговори про вступ до ЄС: Свириденко представила План дій уряду
13:42
Україна США
В Україну приїде делегація США у вересні для реалізації угоди про рідкісноземельні мінерали, - глава Мінекономіки Соболев
13:10
Ексклюзив
Максим Буткевич
"Без текстів, паперу і ручок": журналіст Буткевич розповів, як у полоні навчав англійської мови
13:05
ЗСУ
Сили оборони зачистили на Донеччині 6 населених пунктів, - Генштаб
12:45
Литва прапор
Литва направить в Україну стільки ж військових, як і раніше до Афганістану, - радник Науседи
12:43
Ноутбук
В Україні запрацювала платформа для виробників озброєння та військової техніки
12:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Ворожа літня кампанія у самому розпалі, - речник ОСУВ "Дніпро"
12:25
на фото Руслан Стефанчук
Україна має відстоювати інтереси в ЄС, аби більше не було загрози "Радянський Союз 2.0", - Стефанчук
12:00
OPINION
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині
11:54
Ексклюзив
«Марка незламності»
У Києві погасили "Марку незламності" до Всесвітнього дня біженців
11:42
Олена Івановська
Вимоги Путіна надати російській мові статус офіційної цинічні й неприйнятні,— мовна омбудсманка
11:36
фейк
У стилі історій про "розіп’ятого хлопчика": ЦПД спростував фейк РФ про газові камери в Одеському СІЗО
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європейці спробують захисти Зеленського від Трампа, а Путін задоволено спостерігає. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
11:16
Ексклюзив
Не факт, що Трамп цього хотів, але він вбиває економіку РФ, - політолог Загородній
11:00
Аналітика
долар євро валюта обмін
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
10:59
Йоганн Вадефуль
Без підтримки Китаю війна РФ проти України була б неможлива, - глава МЗС Німеччини Вадефуль
10:48
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 серпня: скільки коштує євро й долар
Більше новин
