Україна повернула з окупованої Херсонщини ще шістьох дітей
З тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще шістьох дітей – дівчинку та п’ятьох хлопчиків
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що врятувати від таборів російських окупантів вдалося шістьох дітей віком від 5-ти до 12-ти років.
За словами голови ОВА, Через загрозу відправлення дітей на так зване оздоровлення батьки наважилися виїхати з окупації, адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.
"Над їх поверненням працювала організація Save Ukraine. Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями", - написав Прокудін.
Нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.
Очільник Херсонської ОВА також повідомив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію загалом вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.
- Також напередодні з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 11 дітей з Херсонщини віком від одного до 16 років: серед них - дві дівчинки-сироти.
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