Україна повернула з окупованої Херсонщини ще шістьох дітей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що врятувати від таборів російських окупантів вдалося шістьох дітей віком від 5-ти до 12-ти років.

За словами голови ОВА, Через загрозу відправлення дітей на так зване оздоровлення батьки наважилися виїхати з окупації, адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

"Над їх поверненням працювала організація Save Ukraine. Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями", - написав Прокудін.

Нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Очільник Херсонської ОВА також повідомив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію загалом вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.