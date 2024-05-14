Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна повернула з окупованої Херсонщини ще шістьох дітей

Україна повернула з окупованої Херсонщини ще шістьох дітей

14 травня, 2024 вiвторок
11:25
Війна з Росією діти, злочини росії
Зміст

З тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще шістьох дітей – дівчинку та п’ятьох хлопчиків

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що врятувати від таборів російських окупантів вдалося шістьох дітей віком від 5-ти до 12-ти років. 

За словами голови ОВА, Через загрозу відправлення дітей на так зване оздоровлення батьки наважилися виїхати з окупації, адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

"Над їх поверненням працювала організація Save Ukraine. Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями", - написав Прокудін.

Нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Очільник Херсонської ОВА також повідомив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію загалом вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.

  • Також напередодні з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 11 дітей з Херсонщини віком від одного до 16 років: серед них - дві дівчинки-сироти.
Теги:
Суспільство
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Володимир Зеленський
12 травня, 2024 неділя
Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
12 травня, 2024 неділя
ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви
Путін_Росгвардія
12 травня, 2024 неділя
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.02
  • EUR
    Купівля 42.53
    Продаж 43.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
11:27
Пентагон
Пентагон визнав, що затримка допомоги США Україні вплинула на фронтову ситуацію
11:16
Огляд
міжнародний огляд
Лондон таємно домовляється з Трампом про мир в Україні, а США готові підписати безпекову угоду з Києвом. Акценти світових ЗМІ 14 травня
11:12
Сі Цзіньпін і путін
Кремль анонсував візит Путіна до Китаю найближчими днями
11:02
Ексклюзив
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
"Мета - ефективніше убивати українців": експерт Ступак про кадрові ротації в Міноборони РФ
10:38
Кирило Буданов
Буданов заявив, що очікує нового наступу РФ на Сумщині
10:19
Зливав росіянам наслідки удару по Одесі: СБУ затримала агента ФСБ
10:14
OPINION
Микола Княжицький
Архієрейський Собор ПЦУ під головуванням Митрополита Епіфанія минулої суботи прийняв важливу постанову
10:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 травня: скільки коштують долар та євро у банках
10:00
OPINION
Валерій Чалий
Що робити Україні з Конвенцією про протипіхотні міни?
09:55
Ізраїль, ЦАХАЛ
Операція у Рафаху ставить під ризик мирну угоду між Ізраїлем та Єгиптом, - WSJ
09:42
Обстріл Нікополя 14 травня
Окупанти уранці атакували Нікополь з артилерії: є загиблий та постраждалий
09:23
побиття
В Одесі на дівчину напав чоловік у військовій формі: ТЦК розпочав службову перевірку
09:17
російські окупанти
"Намагаються не тільки збільшити лінію фронту": Згурець назвав мету наступу росіян на Харківщині
09:14
Віктор Ющенко
"Це стало сигналом Путіну": Ющенко у США розповів про наслідки затримки допомоги Україні
08:42
Ексклюзив
Влада Харкова має розробити план укріплення міста, - депутатка облради Куц
08:40
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни вранці атакували КАБами житлові квартали Харкова: постраждали 4 людей
08:36
школа в окупації
У школах на ТОТ Луганщини дітей змусили писати твори про Другу світову із паралелями про "СВО"
08:24
Олександр Литвиненко
У РНБО не бачать загрози штурму росіянами Харкова
08:01
Ексклюзив
Протести в Тбілісі у травні 2024
Грузія між РФ та ЄС. Вирішальний день
08:01
OPINION
Зоя Казанжи
Бої під Харковом. Влада бреше. Фортифікації не збудовані
07:53
Інфографіка
втрати окупантів
РФ за добу в Україні втратила літак, 11 танків та 1400 військових
07:35
Білорусь кордон стіна
На кордоні з Білоруссю мігрант пограбував польського прикордонника
07:20
Потяг
У Волгоградській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг з пальним, росЗМІ пишуть про атаку БПЛА
07:06
Шахтар, Кевін і Георгій Судаков, УПЛ
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України за два тури до фінішу
07:05
На фото: система ППО
Нічна атака РФ: Сили оборони збили усі 18 ворожих "шахедів"
07:00
Огляд
Путін і Білоусов
Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов
06:50
Оновлено
Ентоні Блінкен у Києві 14 травня
Держсекретар США Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Києва
06:46
Корінна та Міхаель Шумахери
У Швейцарії виставили на аукціон 8 коштовних годинників Міхаеля Шумахера
06:33
Олександр Усик
"Люди, прокиньтеся": Усик познущався із Ф'юрі та Джошуа через бої проти ексчемпіона UFC
05:38
Вовчанськ обстріл
В ISW оцінили загрозу наступу РФ для Харкова
05:08
Армія, Велика Британія
Армія Британії використала 3D-принтер для друку запчастин до техніки у польових умовах
04:37
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
У США контрольовано підірвали міст, який обвалися внаслідок зіткнення з судном
04:07
Джо Байден
Байден підписав закон щодо заборони імпорту російського урану
03:44
малюнок, діти
В Україну з окупованих територій повернули 9 дітей з родинами
03:18
путін та шойгу
У Держдепі США відреагували на рішення Путіна зняти Шойгу з посади міністра оборони РФ
02:52
малий бізнес
єРобота: в Мінекономіки розповіли, скільки підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу
02:29
СБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія
Суд залишив без змін запобіжний захід настоятелю Святогірської лаври УПЦ МП, якого підозрюють у здачі позицій ЗСУ
01:51
евакуація з Харківщини
З прикордоння Харківщини евакуювали понад 6,7 тис. людей, з них 535 - дітей
01:29
Міноборони РФ
В Росії затримали очільника управління кадрів міноборони Кузнєцова
00:56
пожежа на теплоході "М.В. Ломоносов"
В російському Архангельську загорівся теплохід "М.В. Ломоносов"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV