Україна прагне завершити війну до кінця року, – Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга вітає погрозу президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти РФ і країн, які торгують із нею нафтою, уже через дев'ять днів
Про це дипломат сказав в інтерв'ю Yle.
За словами Сибіги, Трамп — єдина людина, якої боїться російський диктатор Володимир Путін. Міністр переконаний, що антиросійські санкції наближають мир.
Наразі всі країни уважно стежать за тим, чи виконає Трамп свої обіцянки, зазначив Сибіга.
"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні завадити Росії підживлювати свою воєнну машину й торгувати з третіми країнами", - сказав глава МЗС.
Він наголосив, що багато держав досі купують нафту в Росії, і за це українці платять власною кров’ю. Серед таких країн, зокрема, Китай та Індія.
За словами Сибіги, мета України — завершити війну цього року. Водночас, на його думку, Росія лише імітувала мирні переговори, щоб виграти час і захопити нові українські території.
Міністр закордонних справ також нагадує, що укладення миру — це інтерес не лише України.
"Зараз Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться ця війна, вплине на безпеку і Європи, і інших регіонів. Це потрібно усвідомлювати, і ми маємо спільними зусиллями змусити Росію до миру", - резюмував Сибіга.
- Україна наполягає на прямих перемовинах між президентом Зеленським і диктатором РФ Путіним. "Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія має продемонструвати готовність", - наголосив секретар РНБО Рустем Умєров після третього раунду переговорів між делегаціями у Стамбулі.
- Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо ймовірності проведення зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським до кінця серпня.
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