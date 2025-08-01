Україна прагне завершити війну до кінця року, – Сибіга

Про це дипломат сказав в інтерв'ю Yle.

За словами Сибіги, Трамп — єдина людина, якої боїться російський диктатор Володимир Путін. Міністр переконаний, що антиросійські санкції наближають мир.

Наразі всі країни уважно стежать за тим, чи виконає Трамп свої обіцянки, зазначив Сибіга.

"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні завадити Росії підживлювати свою воєнну машину й торгувати з третіми країнами", - сказав глава МЗС.

Він наголосив, що багато держав досі купують нафту в Росії, і за це українці платять власною кров’ю. Серед таких країн, зокрема, Китай та Індія.

За словами Сибіги, мета України — завершити війну цього року. Водночас, на його думку, Росія лише імітувала мирні переговори, щоб виграти час і захопити нові українські території.

Міністр закордонних справ також нагадує, що укладення миру — це інтерес не лише України.

"Зараз Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться ця війна, вплине на безпеку і Європи, і інших регіонів. Це потрібно усвідомлювати, і ми маємо спільними зусиллями змусити Росію до миру", - резюмував Сибіга.