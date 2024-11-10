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Україна працює з партерами зі США над новими оборонними пакетами, - Зеленський

Катерина Ганжа
10 листопада, 2024 неділя
20:47
Війна з Росією Володимир Зеленський

Українська сторона працює з партнерами зі Сполучених Штатів Америки над новими пакетами оборонної допомоги, які можуть підтримати систему протиповітряної оборони країни

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. 

"Ми працюємо з нашими партнерами зі Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО. І це те, що вкрай необхідно перед зимою – в умовах постійних російських ударів", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна потребує реального прогресу і щодо далекобійності. 

"Є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту та обслуговування техніки. Це значно прискорить процеси", - додав Володимир Зеленський.

  • Міністерство оборони США відправить в Україну понад 500 ракет перехоплювачів для систем ППО NASAMS і Patriot. 
  • Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування і ремонту озброєнь, наданих Пентагоном.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ППО
США
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