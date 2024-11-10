Україна працює з партерами зі США над новими оборонними пакетами, - Зеленський
Українська сторона працює з партнерами зі Сполучених Штатів Америки над новими пакетами оборонної допомоги, які можуть підтримати систему протиповітряної оборони країни
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
"Ми працюємо з нашими партнерами зі Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО. І це те, що вкрай необхідно перед зимою – в умовах постійних російських ударів", - зазначив Зеленський.
Президент також наголосив, що Україна потребує реального прогресу і щодо далекобійності.
"Є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту та обслуговування техніки. Це значно прискорить процеси", - додав Володимир Зеленський.
- Міністерство оборони США відправить в Україну понад 500 ракет перехоплювачів для систем ППО NASAMS і Patriot.
- Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування і ремонту озброєнь, наданих Пентагоном.
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