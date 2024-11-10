Україна працює з партерами зі США над новими оборонними пакетами, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Ми працюємо з нашими партнерами зі Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО. І це те, що вкрай необхідно перед зимою – в умовах постійних російських ударів", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна потребує реального прогресу і щодо далекобійності.

"Є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту та обслуговування техніки. Це значно прискорить процеси", - додав Володимир Зеленський.