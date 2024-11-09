Пентагон передає Україні 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО NASAMS і Patriot, - ЗМІ

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на чиновника Білого дома.

"У відповідь на посилення атак російських безпілотників і ракет Пентагон відправляє в Україну понад 500 перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і Національної вдосконаленої ракетної системи "земля-повітря" (NASAMS), які, як очікується, прибудуть в найближчі тижні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці постачання повинні задовольнити потреби України в протиповітряній обороні до кінця цього року.

За словами високопосадовця, заплановане збільшення постачання зброї з військових запасів США, зокрема, на засоби протиповітряної оборони, "викликає велике занепокоєння". США розглядають такі варіанти, як викуп зброї в інших країн, щоб передати її Україні, додало джерело.