Пентагон передає Україні 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО NASAMS і Patriot, - ЗМІ
Міністерство оборони США відправить в Україну понад 500 ракет перехоплювачів для систем ППО NASAMS і Patriot
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на чиновника Білого дома.
"У відповідь на посилення атак російських безпілотників і ракет Пентагон відправляє в Україну понад 500 перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і Національної вдосконаленої ракетної системи "земля-повітря" (NASAMS), які, як очікується, прибудуть в найближчі тижні", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці постачання повинні задовольнити потреби України в протиповітряній обороні до кінця цього року.
За словами високопосадовця, заплановане збільшення постачання зброї з військових запасів США, зокрема, на засоби протиповітряної оборони, "викликає велике занепокоєння". США розглядають такі варіанти, як викуп зброї в інших країн, щоб передати її Україні, додало джерело.
- Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування і ремонту озброєнь, наданих Пентагоном.
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