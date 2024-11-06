Україна розслідує 49 проваджень про вбивства росіянами 124 військовополонених українців

Про це повідомив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон почалося у кінці минулого року і досягло безпрецедентних масштабів цього року. Найбільше випадків зафіксували у Донецькій області.

Денис Лисенко також розповів, що напередодні, 5 листопада, в Донецькій області зареєстрували чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Ці події сталися 23 жовтня у східній частині міста Селидове, коли було вбито трьох військовополонених, та 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської тергромади, коли ще трьох військовополонених розстріляли окупанти.

"Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних. Тому ми розглядаємо всі ці випадки комплексно та участь того чи іншого збройного підрозділу, звісно, аналізується нами у кожному конкретному випадку. Але це не знімає відповідальності з командирів", – зазначив начальник управління.