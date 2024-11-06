Україна розслідує 49 проваджень про вбивства росіянами 124 військовополонених українців
Українські правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою
Про це повідомив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Денис Лисенко.
За його словами, стрімке зростання випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон почалося у кінці минулого року і досягло безпрецедентних масштабів цього року. Найбільше випадків зафіксували у Донецькій області.
Денис Лисенко також розповів, що напередодні, 5 листопада, в Донецькій області зареєстрували чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Ці події сталися 23 жовтня у східній частині міста Селидове, коли було вбито трьох військовополонених, та 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської тергромади, коли ще трьох військовополонених розстріляли окупанти.
"Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних. Тому ми розглядаємо всі ці випадки комплексно та участь того чи іншого збройного підрозділу, звісно, аналізується нами у кожному конкретному випадку. Але це не знімає відповідальності з командирів", – зазначив начальник управління.
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