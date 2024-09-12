Україна розслідує понад 141 тис. воєнних злочинів, - Верховний Суд

Про це повідомив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко на конференції, організованій Міжнародним комітетом Червоного Хреста з нагоди 75 річниці ухвалення Женевських конвенцій, - передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, із 2,1 тис. воєнних злочинів, 1,5 тис. справ вже розглянули суди, а 13 - пройшли касаційну інстанцію.

"Уже на сьогодні за статистикою зареєстровано 141 тис. і більше воєнних злочинів, і їх розслідують... 2100 злочинів розслідувано та скеровано до суду, 1500 із них уже розглянули суди, навіть 13 пройшли касаційну інстанцію", - розповів Кравченко.