Україна розслідує понад 141 тис. воєнних злочинів, - Верховний Суд
В Україні зареєстрували понад 141 тис. воєнних злочинів, 2,1 тис. з яких вже розслідувані та скеровані до суду
Про це повідомив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко на конференції, організованій Міжнародним комітетом Червоного Хреста з нагоди 75 річниці ухвалення Женевських конвенцій, - передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, із 2,1 тис. воєнних злочинів, 1,5 тис. справ вже розглянули суди, а 13 - пройшли касаційну інстанцію.
"Уже на сьогодні за статистикою зареєстровано 141 тис. і більше воєнних злочинів, і їх розслідують... 2100 злочинів розслідувано та скеровано до суду, 1500 із них уже розглянули суди, навіть 13 пройшли касаційну інстанцію", - розповів Кравченко.
- 11 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення в Україну скоїли 137 тис. воєнних злочинів, а вироків стосовно них має бути не менше.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе