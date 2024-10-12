Україна та Франція працюватимуть над створенням спільних військових виробництв, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Франція працюватимуть над створенням спільних військових виробництв
Про це президент повідомив під час вечірнього звернення 12 жовтня.
"У Франції ми говорили про нову модель взаємодії - про створення спільних українсько-французьких виробництв в нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що зараз працює данська модель - коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї. Водночас нову французьку модель Україна розглядає як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв.
Президент додав, що забезпечення виконання всіх домовленостей - це персональне завдання для міністра оборони та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
- Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня прибув до Парижа, де зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном
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