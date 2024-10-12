Україна та Франція працюватимуть над створенням спільних військових виробництв, - Зеленський

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення 12 жовтня.

"У Франції ми говорили про нову модель взаємодії - про створення спільних українсько-французьких виробництв в нашій державі. На рівні міністерств оборони це опрацьовується", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз працює данська модель - коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї. Водночас нову французьку модель Україна розглядає як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв.

Президент додав, що забезпечення виконання всіх домовленостей - це персональне завдання для міністра оборони та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.