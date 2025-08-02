Україна та РФ будуть простором взаємної ненависті багато десятиріч, - Портников
Люди все більше і більше з двох боків конфлікту ненавидять один одного і бажають іншому суспільству тільки одного - смерті
Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.
"Це можна сказати і по російсько-українській війні, що продовження війни посилює радикальні настрої. Це ж не потрібно пояснювати, мені здається. Люди все більше і більше з двох боків конфлікту ненавидять один одного і бажають іншому суспільству тільки одного - смерті", - зазначив він.
Журналіст зауважив, що зараз ми бачимо у російських виданнях вже з'являються статті, які дуже схожі за програмою на ті статті, які ми читаємо у виданнях ХАМАС.
"Хамасівці вважають, що всіх євреїв треба вигнати з Ізраїлю, а краще знищити. І от сьогодні КВІР Ірану, який допомагає ХАМАСу, сказав, що вони проти ідеї двох держав, що має бути одна держава - Палестина звільнена від єврейських окупантів. І що будь-яка ідея двох держав - це просто неповага до арабського населення території. І те ж саме говорять в Росії публіцисти, російські пропагандисти: "В Україні не має залишитися живої людини", - додав Портников.
На його думку, це єдиний вихід для Росії реально закінчити цю війну своєю перемогою.
"Чи можна було собі уявити, щоб десь у 2019 році, я вже не кажу про 2014, російський публіцист міг на офіційному порталі розмістити текст, який закликає до вичищення 30 млн людей з якоїсь території? Не можна було, але в міру розвитку російсько-української війни взаємна ненависть буде зашкалювати і російський і український народи, навіть якщо уявити собі в якійсь осяжній перспективі закінчення бойових дій, будуть жити у цій ненависті і виховувати у цій взаємній ненависті своїх дітей. Україна і Росія будуть простором взаємної ненависті, багато сумних десятиріч для цих двох народів. Є, якщо державність кожного, звичайно, збережеться. І це теж треба зрозуміти. Буде життя у цій атмосфері ненависті, готовності зробити все, щоб іншій державі, іншому народу було погано, це факт", - підсумував журналіст.
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