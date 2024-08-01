Україна у липні вперше запустила більше ударних БПЛА, ніж Росія,- Forbes
Україна протягом липня вперше запустила більше ударних дронів, аніж росіяни
Про це пише Forbes.
Підрахунки видання свідчать, що РФ у липні запустила по території України 426 "шахедів", натомість українці за аналогічний період застосували понад 520 безпілотників.
Наголошується, запуск Києвом більшої кількості дронів за пуски Москви є першим із початку повномасштабної війни.
Водночас у матеріалі йдеться, що українські БПЛА завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим обʼєктам у РФ, оскільки ворог має слабший захист. У виданні припускають, що завдяки цьому Київ може отримувати перевагу.
"Росія, мабуть, менш ефективна у збиванні дронів, оскільки українські удари завдають більших економічних збитків нафтопереробним заводам та іншим цілям. Україна ж, можливо, отримує перевагу у стратегічній війні з використанням безпілотників великої дальності", - пише Forbes.
- 25 липня російське міноборони заявило про збиття 11 безпілотників над двома регіонами та окупованим Кримом. Також ППО РФ нібито знищила 2 морські дрони у Чорному морі.
- 27 липня російське міністерство оборони інформувало про нібито збиття 21 безпілотника вночі п'ятниці, 26 липня, над територією Брянської області: в атаці звинуватили Україну.
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